Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев

Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Если говорить о третьей группе (ФОП - ред.), я не понимаю, в чем проблема поднять порог. Если люди платят 5% от налоговой нагрузки, бизнес на общей системе платит меньше 5%, платит 2-3% от оборота. Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФОП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что государство вынуждено идти на такие шаги из-за злоупотреблений большого бизнеса.

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"Сегодня во всех ресторанах, во всех сетях продажи электроники вам дадут чек ЧПшника, не фискальный. Проблема в том, что крупный бизнес уклоняется от налогов с использованием ФОП, мы все это понимаем. Заявление одного крупного интернет-магазина, что власть преследует малый бизнес, и что этому крупному магазину надо будет свернуть свою работу – это явка с повинной. Фактически, это признание того, что мы и так знаем – крупные магазины используют ФОП для уклонения от налогообложения", - отметил нардеп.

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