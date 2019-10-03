Охранник колонии в Черновицкой области попался на поставках наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что охранник одной из исправительных колоний Буковины наладил поставки наркотиков заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника и задержали его "на горячем" за пределами территории колонии, которую он самовольно оставил во время рабочей смены.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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