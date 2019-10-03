Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу облсовета.

"Мы выступаем против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой в соответствии с "Минскими соглашениями" вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - отметил первый зампредседателя областного совета Василий Гладий.

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Депутаты облсовета призвали Президента, Верховную Раду и Кабинет министров и проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию. А именно – "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Обращение было поддержано единогласно. "За" проголосовали 68 депутатов областного совета.

Ранее с аналогичным заявлением выступили депутаты Львовского областного совета.



