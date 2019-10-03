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03.10.19 22:43

Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

Вывесив украинский флаг на своем доме, крымский активист Владимир Балух хотел "потроллить" российских силовиков, оккупировавших Крым.

балух

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говоря современным языком", – сказал Балух.

По словам бывшего политзаключенного, такая его реакция была вызвана тем, что Россия позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

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"Мне и откровенно об этом говорили: "Если не снимешь флаг и не поедешь в свою Украину, то или наркотики, или оружие у тебя найдут, и поедешь по этапу". Это было именно от правоохранительных органов и намеки от председателя сельсовета", – рассказал Балух.

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