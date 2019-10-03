"Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам

Американская сторона не выдала визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила в четверг, 3 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета.ру".

По словам Захаровой, американская сторона стала чаще затягивать с выдачей въездных документов и отказывать сотрудникам российского МИДа.

"Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества", – уточнила сотрудница МИД.

Конкретных имен дипломатов, которым было отказано в визе, она при этом не назвала.

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Это уже второй отказ в выдаче виз россиянам за последние полторы недели. 25 сентября стало известно, что США не выдали визы нескольким российским дипломатам, а также главе комитета по международным делам Совета Федераций Константину Косачеву. Дипломаты собирались посетить Генеральную Ассамблею ООН. При этом российская сторона заявила, что документы были поданы вовремя.

Кроме того, в визе было отказано главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

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В последнее время визовые отношения между Россией и США существенно обострились. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал происходящее "визовой войной" и пообещал ответ.

"Вы знаете, эта война идет, а развязали ее сами США. Симметричность ответа — тоже вариант. Мы будем об этом думать", — говорил Рябков журналистам.