Налоговый законопроект ко второму чтению будет доработан на 50-70%, - Гетманцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Владимира Зеленского, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

"Законопроект №1210 не обсуждается в авральном режиме. Мы не торопимся с ним. Сколько вы собирались бы обсуждать? Год, полгода? Мы действуем абсолютно в рамках регламента. Мы внесли его в первых числах сентября, вчера (30 сентября, – ред.) мы его рекомендовали к первому чтению. Верховная рада внесет его в повестку дня, проголосует в первом чтении, после чего у нас будет две недели для поправок. А после этого – время для того, чтобы над поправками работать", - рассказал Гетманцев.

Глава комитета также сообщил, что подготовку ко второму чтению сокращать не будут. По его словам, голосование по законопроекту в Верховной раде может состояться уже на этой неделе.

"Вчера во время комитета я специально под стенограмму сказал, что не будет ни одной депутатской поправки, которую мы не рассмотрим, которую мы отклоним, не вникнув в ее суть. И это касается не только депутатских поправок, это касается и поправок бизнеса", - заверил Гетманцев.

Он сообщил, что рабочие группы по законопроекту уже сейчас нарабатывают поправки ко второму чтению.

"Очень много чего мы учитываем. Правильно сказала вчера Нина Южанина (член комитета, "ЕС", - ред.), что примерно на 60% законопроект будет пересмотрен ко второму чтению. Я не знаю точно – на 60, на 50 или на 70, но эта цифра будет где-то в этом промежутке", - прогнозирует нардеп.