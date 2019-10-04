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04.10.19 00:18

Новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко

Проект нового закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей может быть рассмотрен только после встречи лидеров в нормандском формате.

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Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага - формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на заседании фракции "Слуга народа" вопрос нового закона, Яременко сообщил, что не обсуждался.

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"Если не будет результатов переговоров, то мы не начнем работу над этим законом", - пояснил он.

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