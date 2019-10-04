Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том могут ли в деле Шаройко быть уступки, Пристайко отметил: "Завтра будут. Завтра будет то, о чем СМИ смогут с радостью сообщить".

Напоминаем, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.