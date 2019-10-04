Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.10.19 01:14

На Киевщине сотрудник полиции попался на вымогании 15 тыс. грн взятки. ФОТО

В Киевской области правоохранители уличили в вымогательстве денег сотрудника полиции Фастовщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине сотрудник полиции попался на вымогании 15 тыс. грн взятки 01

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции хотел получить взятку всумме 15 тыс. гривен. Полицейский пообещал посодействовать в избежании ответственности мужчине, в отношении которого был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оперативных сотрудников полиции Киевщины погорели на взятке в 20 тыс. ФОТО

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отстранил непосредственного руководителя задержанного от занимаемой должности и выполнения служебных обязанностей. Что касается других руководителей полиции Фастовщины решение будет принято после завершения служебного расследования.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100