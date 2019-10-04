Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад

Об этом сообщила министр образования Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы ищем варианты, просчитываем различные опции, подходы, как бы мы могли это социальный статус, зарплату, по крайней мере отдельным категориям педагогов повысить", - сказала министр.

Она добавила, что повышение зарплат учителям предусматривает постановление, принятое предыдущим правительством.

"Постановление о повышении зарплат было подписано в день, когда назначали новое правительство, и, соответственно, не было учтено в проекте бюджета, который разрабатывался еще предыдущим правительством. И поэтому получилась немного странная ситуация. Но мы понимаем, что просто так сказать: друзья, мы, к сожалению, не можем это выполнить - мы не можем", - сказала министр.

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В частности, по ее словам, Минобразвования будет работать над повышением зарплат для воспитателей детских садов.

"У нас есть очень большая разница между тем, что получают учителя, которым, к счастью, в последние годы повысили зарплату, и, например, воспитатели детских садов ... Молодой воспитатель, который еще не имеет стажа, получает 4 173 гривны, если не ошибаюсь. Кого мы можем на такую ​​заработную плату поощрить на эту работу? Более того, что человек, проработавший на этой работе 30 лет, будет иметь 6 тысяч гривен", - сказала Новосад.

Однако, по словам чиновницы, вопрос о заработных платах для воспитателей относится к ответственности местной власти.

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"И мы на уровне государства, даже подняв существенно оклады для дошкольников, не сможем заставить местные органы платить эту заработную плату, так как они завтра придут к нам и скажут: у нас этих средств нет. Поэтому мы должны проделать огромную работу для сбалансирования возможностей общин платить эти деньги. Как это делать - будем думать", - отметила министр.