Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Закона о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - сказал Яременко.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил как позитивный факт начало дискуссии по закону об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря.

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"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум - я здесь согласен с Богданом (Яременко - ред.). Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь, это очень нужная дискуссия, которая опоздала на много лет", - отметил Пристайко.