"План Б" всегда есть, - Пристайко о проведении выборов на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".
По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.
"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса), который существует уже на сегодняшний момент", − заверил глава МИД.
Он отметил, что перед принятием нового закона Об особом статусе Донбасса вряд ли будет проведен референдум.
"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", − сказал министр.
По словам Пристайко, "план Б" всегда есть.
"План Б − это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", − указал глава МИД.
Как сообщалось, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".