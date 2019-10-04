"План Б" всегда есть, - Пристайко о проведении выборов на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.

"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса), который существует уже на сегодняшний момент", − заверил глава МИД.

Он отметил, что перед принятием нового закона Об особом статусе Донбасса вряд ли будет проведен референдум.

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"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", − сказал министр.

По словам Пристайко, "план Б" всегда есть.

"План Б − это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", − указал глава МИД.

Как сообщалось, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".