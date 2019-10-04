Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает CNN.

Бывший спецпредставитель США по Украине дал показания трем комитетам, которые расследуют обвинения госслужащего, слушавшего разговор Трампа и Зеленского.

По его свидетельствам, у правительства Украины возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить причины происходящего.

Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации.

По его словам, Луценко не заслуживает доверия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.