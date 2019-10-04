Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы Право на владу телеканала 1+1 заявил депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, объясняя действия Украины в Минске 1 октября.

Яременко подчеркнул, что разведение войск не является их выводом.

"Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит. Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР" (террористические организации. - Ред.), ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним", - подчеркнул Яременко.

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Он считает, что подписание формулы Штайнмайера и готовность к разведению войск на отдельных участках – это маленькие шаги, которую могут приблизить главную цель.

"Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", - уточнил Яременко.

Яременко добавил, что Путин - рациональный политик.