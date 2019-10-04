Ночью под окном квартиры одного из советников главы Херсонской ОГА прогремел взрыв, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около 3:00 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил один из советников председателя Херсонской областной администрации. Он сообщил, что под окном его квартиры раздался взрыв", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

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По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на убийство". Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает все возможные меры для раскрытия этого преступления.