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04.10.19 10:17

Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости увеличить размер академической стипендию, но сокращать количество ее получателей.

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Об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Академическая стипендия должна быть чем-то, что сложней получить, но она должна быть больше", - сказала Новосад.

В то же время министр подчеркнула, что пока связанных с этим готовых решений нет.

"На следующий год мы точно ничего не меняем, так как проект бюджета уже есть, какой есть. Но подходы необходимо нарабатывать", - заявила министр.

Она отметила, что сейчас проводится изучение расходов по стипендиям, далее будет осуществлен анализ и будут приниматься управленские решения.

Напомним, ранее Новосад заявляла: "Относительно стипендий, по моему личному мнению, нам все-таки необходимо уменьшать пул тех, кто получает эту стипендию, делать стипендию больше, но более требовательной".

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