Сегодня ожидается обмен задержанными между Украиной и Беларусью

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, предварительно Павел Шаройко, задержанный по обвинению в шпионаже, будет обменен на Юрия Политику.

Напомним, Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Юрия Политику задержали в 2017 году по подозрению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.

20 ноября 2017 белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.

Вчера Новозаводской районный суд г. Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в сборе секретной информации в пользу "неустановленного государственного органа Беларуси".

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