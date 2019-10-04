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04.10.19 11:19

Рада назначила новый состав ЦИК (обновлено)

Верховная Рада назначает кандидатов в новый состав ЦИК.

Рада назначила новый состав ЦИК (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование происходит за каждого кандидата по отдельности.

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На данный момент назначены членами ЦИК такие кандидатуры: 

  1. Боярчук Оксана Борисовна (СН);
  2. Буглак Юрий Александрович ("ЕС");
  3. Гатауллин Елена Аухатовна (СН);
  4. Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос");
  5. Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина");
  6. Грень Виталий Вячеславович (СН);
  7. Диденко Олег Николаевич (СН);
  8. Дубовик Сергей Олегович (ОПЗЖ);
  9. Евстигнеев Андрей Сергеевич (СН);
  10. Ефремова Ирина Алексеевна (СН);
  11. Кармазь Александра Александровна (СН);
  12. Любченко Павел Николаевич (СН);
  13. Мирошниченко Юрий Романович (ОПЗЖ);
  14. Перепелюк Владимир Григорьевич (СН);
  15. Плукарь Виталий Владимирович (СН);
  16. Постивой Сергей Александрович (СН);
  17. Фрицкий Юрий Олегович (СН).

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

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