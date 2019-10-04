Рада назначила новый состав ЦИК (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голосование происходит за каждого кандидата по отдельности.
На данный момент назначены членами ЦИК такие кандидатуры:
- Боярчук Оксана Борисовна (СН);
- Буглак Юрий Александрович ("ЕС");
- Гатауллин Елена Аухатовна (СН);
- Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос");
- Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина");
- Грень Виталий Вячеславович (СН);
- Диденко Олег Николаевич (СН);
- Дубовик Сергей Олегович (ОПЗЖ);
- Евстигнеев Андрей Сергеевич (СН);
- Ефремова Ирина Алексеевна (СН);
- Кармазь Александра Александровна (СН);
- Любченко Павел Николаевич (СН);
- Мирошниченко Юрий Романович (ОПЗЖ);
- Перепелюк Владимир Григорьевич (СН);
- Плукарь Виталий Владимирович (СН);
- Постивой Сергей Александрович (СН);
- Фрицкий Юрий Олегович (СН).
Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.