Зеленский нашел время для Тома Круза, а для меня - нет. Возможно, посылают какие-то сигналы, - Данишевская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью ВВС Украина.

По словам Данишевской, в вопросе принятия президентского законопроекта 1008, который запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращение количества до 100 из 192, "еще есть надежда на то, что здравый смысл победит и какие-то аргументы все же сработают".

Кроме того она уточнила, что у нее были встречи с руководством парламента: "Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения - не ко времени. Верховный Суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, через год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет). Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков: "Надо вам говорить с президентом".

Данишевская подчеркнула, что хотела бы пообщаться с президентом и уже дважды предлагала это, как в устной, так и в письменной форме.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного Суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сообщила она.

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Вместе с тем она отметила, что виделась с Президентом на официальных мероприятиях по открытию антикоррупционного суда: "Мы приятно пообщались. Также у меня была встреча по поводу помещения для Антикоррупционного суда. Я не думаю, что он успел оценить, - тем более, ни с кем не общаясь, - то, что происходит в судебной системе или в Верховном суде".

"Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их", - добавила Данишевская.

Ранее Совет Европы выразил обеспокоенность в связи с возможным принятием Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (№1008), предусматривающего, в частности, сокращение количества судей Верховного суда и изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП).

"Мы с беспокойством обратили внимание на проект закона №1008. В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут возыметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорилось в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Позже новоназначенный глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас присоединился к критическим замечаниям по законопроекту № 1008, высказанных Генеральным Секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.