Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дела покажут, словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследования Генпрокуратуре, если генпрокурор является "100% человеком президента".
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В частности, в ходе разговора Зеленский заявил, что "следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком".