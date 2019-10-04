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04.10.19 12:19

Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что органы прокуратуры будут проводить эффективное и прозрачное расследование уголовных производств, об объективности будут свидетельствовать сами уголовные дела.

Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дела покажут, словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследования Генпрокуратуре, если генпрокурор является "100% человеком президента".

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Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В частности, в ходе разговора Зеленский заявил, что "следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком".

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