Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Квотный принцип, как мы считали, соблюден. Квоты были разбросаны соответствующим образом. Каждая фракция вносила в соответствии со своими квотами. В частности, "Батькивщина" вносила одну кандидатуру, коллеги из "Голоса" и "ЕС" тоже одну кандидатуру, от группы "За будущее" тоже была одна кандидатура, и от ОПЗЖ было две кандидатуры. Все остальные кандидатуры были поданы от "Слуги народа", - отметил нардеп.

Он также уточнил, что от "Европейской солидарности" подали две кандидатуры на выбор.

"Это была позиция ЕС. Пусть они сами разбираются, почему они так сделали. Очевидно, что они понимали заранее, что президент выберет кандидатуру одну и догадывались почему. Мы подавали одну кадидатуру - Викторию Глущенко - и она сегодня была проголосована ", - отметил Крулько.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.

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