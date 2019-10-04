Рассчитываем в течение двух лет завершить реформу прокуратуры, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"Об этапности: мы предполагаем максимальный срок этой реформы - это два года, что предусмотрено законом, но мы хотели бы сделать это гораздо быстрее", - заявил он.

По словам Рябошапки, в ближайших планах - "до нового года завершить реформу в ГПУ, преобразовав ее в Офис генерального прокурора. В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах, и в течение еще четырех месяцев: где-то до 1 сентября завершить аттестацию и в местных прокуратурах".

"После того, как мы будем видеть количество вакантных должностей и наши потребности в количестве прокуроров, мы сможем провести отбор новых прокуроров", - сказал Рябошапка.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о создании Офиса генерального прокурора во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.

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