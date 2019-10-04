В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

"В этом году работало 40 образовательных центров "Донбасс-Украина" и 35 образовательных центров "Крым-Украина"... За четыре года количество поступающих через образовательные центры увеличилось почти вдвое. В 2016 году это было 865 человек, в 2017 году – 1 346, а по в 2019 году мы фиксируем число в 1600 человек, которые вступили через центр "Донбасс-Украина". Что касается "Крым-Украина", то в 2016 году таких лиц было 153, в 2017 – 254, а в 2019 году – 265. Тут цифра растет медленнее", - сказала она.

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Самыми популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им.Вернадского (110 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им.Вадима Гетьмана (51), Национальный университет "Львовская политехника" (24 студента) и Херсонский государственный университет (22).

Как сообщалось, 1 тыс. 749 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2018 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".