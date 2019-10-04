PwC прогнозирует негативный эффект от налоговой нагрузки на железорудные компании

Экстремальный рост налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности будет иметь негативный эффект в случае принятия налогового законопроекта №1201. Об этом в своей статье "Поиск баланса: почему с налоговыми нововведениями не все однозначно" для РБК-Украина написал партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов.

Эксперт отметил, что сейчас, когда цены на руду высоки, налоговая нагрузка на добывающие железную руду в Украине компании в целом действительно является далеко не самой высокой среди 9 стран с развитой железорудной отраслью. Но достигается это не только и не столько за счет рентной платы, но и за счет эффективно низкой ставки налога на прибыль, рассказал Власов.

"В такой ситуации умеренное повышение рентной платы в Украине, на первый взгляд, выглядит логичным. И украинский бизнес к умеренному повышению рентной платы готов – об этом открыто говорили на заседаниях рабочих групп налогового комитета украинского парламента. Тут также следует отметить, что многие страны в мире сейчас идут на снижение налога на прибыль для предприятий, и отличие в ставке Украины (18%) в обозримом будущем уже не будет являться преимуществом по сравнению с конкурентами", - отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что определить оптимальный уровень налоговой нагрузки на добывающие компании является сложной задачей.

Первая сложность, по словам Власова, заключается в том, что повышение рентной платы неизбежно приведет к повышению себестоимости продукции украинских предприятий.

"Обычно это негативно влияет на конкурентоспособность любой компании на мировом рынке. А снижение конкурентоспособности компании никогда не влияет позитивно на поступления налогов в бюджет", - обьяснил он.

По оценке PwC Украина, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самой высокой среди стран-конкурентов.

"Конечно, компании как минимум в этих же 5 странах будут более конкурентоспособными, чем украинские добывающие предприятия за счет только одной налоговой нагрузки. И это мы не учитывали еще другие важные факторы – такие, как, например, качество руды (в Украине оно является в среднем довольно низким) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, до которого из Украины далеко). При таком снижении конкурентоспособности Украины, наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли", - комментирует эксперт.

Кроме того, подчеркнул он, все более настойчивыми становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговая нагрузка с определенного момента, наоборот, начинает расти.

"Если цены будут существенно падать при принятом в текущем виде законопроекте №1210, общая налоговая нагрузка добывающих компаний в Украине быстро обгонит аналогичный показатель в других сопоставимых странах и станет "уверенным" лидером. И даже текущая относительно низкая ставка налога на прибыль не сможет этот эффект нивелировать", - подчеркнул Власов.

Он убежден, что эффект от такого экстремального роста налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности однозначно будет негативным.

Власов подчеркнул, что налоговые изменения должны соблюдать баланс между государством и бизнесом, и в условиях низких цен государство должно поддерживать отрасль и делать ее более инвестиционно привлекательной.

При этом он считает, что обдумать все варианты и альтернативные изменения модели налогообложения предприятий ГМК за несколько недель вряд ли получится.