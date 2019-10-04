США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Наше внимание должно сосредоточиться на безопасности. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая соблюдение режима прекращения огня, вывод своих сил и прекращение поддержки, разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований в так называемых народных республиках, прежде чем продвигаться с вопросом местных выборов на востоке Украины", - заявила американский дипломат.

В миссии США при ОБСЕ заявили, что последние события на востоке Украины обнадеживают. После установленного режима прекращения огня 21 июля общий уровень насилия снизился, стороны начали долгожданный ремонт пешеходного моста в Станице-Луганской, также имеется прогресс в разминировании.

"Мы также приветствуем недавний диалог между Украиной и Россией и надеемся на дальнейшую деэскалацию конфликта, начиная с разведения сил в Золотом и Петровском 7 октября", - сообщила Лейн Дарнелл Баль.

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Во время заседания в миссии США при ОБСЕ еще раз подчеркнули полную поддержку Вашингтоном суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши связанные с "Минском" санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - подчеркнула дипломат.

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Как сообщалось, 3 октября Президент Владимир Зеленский объяснил украинцам последние действия власти по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности относительно "формулы Штайнмайера".