Рада отменила часть "поправок Лозового" и разрешила ГБР и НАБУ прослушивать депутатов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Закон отменяет "поправки Лозового" и предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочий снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий.

Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

На этапе 1-го и 2-го чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

На этапе повторного 2-го чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.

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