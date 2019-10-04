Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко вернулся в Украину. ВИДЕО

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинский журналист Павел Шаройко на Родине! В 2012 - 2014 годах Павел работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на "Украинском радио". В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал о пропавшем Павле Грибе. Был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 г. - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж. В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Павла вернули домой. Работа по освобождению граждан Украины - продолжается!" - рассказала Денисова.

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"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам (заключения. - Ред.), был помилован и уже дома в Украине!" - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.