"Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире.

"Беларусь - наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами превысил 5 миллиардов долларов за минувший год. Я согласен с Александром Григорьевичем, мы можем и должны превысить отметку в 6, 8, не хочется останавливаться, миллиардов долларов", - сказал Зеленский.

По его словам, задание по увеличению товарооборота между странами будет решать совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, причем в ближайшее время будет обновлена украинская часть этой комиссии.

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Зеленский добавил, что приоритетом в торгово-экономических отношениях двух стран является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также совместные проекты в аграрно-промышленном комплексе.

Кроме того, отметил президент Украины, есть огромный потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран и совместного участия в многосторонних проектах.

"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история отношений между Украиной и Беларусью была историей только успеха, только прогресса", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

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