Все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, отвечая на вопрос, давала ли Россия украинской стороне гарантии передачи до выборов в ОРДЛО неконтролируемой участка восточной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вам рассказываю обо всем, что я говорил с Россией. Вы знаете, что это был звонок (президенту Путину. - Ред.) по поводу возвращения наших моряков и возвращения наших пленных. То есть я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандском формате", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что дата встречи "еще обсуждается".