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04.10.19 15:46

Все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате, - Зеленский

Детали урегулирования на Донбассе будут вынесены на саммит нормандской четверки, дата которого сейчас обсуждается.

владимир,зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, отвечая на вопрос, давала ли Россия украинской стороне гарантии передачи до выборов в ОРДЛО неконтролируемой участка восточной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вам рассказываю обо всем, что я говорил с Россией. Вы знаете, что это был звонок (президенту Путину. - Ред.) по поводу возвращения наших моряков и возвращения наших пленных. То есть я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандском формате", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что дата встречи "еще обсуждается".

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