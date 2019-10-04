В УПК Рада оставила часть "поправок Лозового", поэтому это частичная победа, - Юрчишин

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Юрчишин отметил, что проголосованныы изменения в УПК стали результатом политического компромисса.

"В результате очень долгих дискуссий, перепалки и тому подобного удалось в этом законе сохранить адекватную прослушку для НАБУ и ГБР, и отменить монополию на экспертизу. Остальные поправки Лозового, к сожалению, остались. Поэтому это частичная победа", - заявил нардеп.

По словам Юрчишина, на данный момент НАБУ и ГБР, в соответствии с международными стандартами таки получают прослушку.

"У нас нет монополии на экспертизу, поэтому можно обращаться и к частным экспертам, приносить показания в суд, а уже суд будет определять которому источнику доверять. Кстати, за манипуляции с экспертизами также ответственность", - заявил нардеп.

"Но все остальные поправки Лозового, которые позволяли оспаривать подозрения, что очень часто делали коррупционеры для того, чтобы затянуть процедуру следствия по ним, и другие более технические, где осложнения процедуры фактически следствия по особо сложным экономическим преступлениям - это, к сожалению, оставили. Собственно, это предел компромисса и он искался", - подытожил народный депутат.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №1009.

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