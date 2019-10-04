Зеленский хочет провести Дни Беларуси в Украине

Об этом он заявил в выступлении на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно и дальше развивать культурные и информационные связи. В этом контексте отмечу успешное проведение Дней украинской культуры в Беларуси, которые в 2018 году прошли в Минске, Александрии и Гомеле. Думаю, нам следует обязательно провести Дни Беларуси в Украине. мы сделаем это после реорганизации Министерства культуры, которую мы завершим в этом году", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что с этого года украинский государственный телеканал UA/TV транслируется в кабельных сетях белорусских операторов.

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"Мы проговорили с господином президентом (Лукашенко - ред.) И ждем, чтобы и в кабеле, и в спутнике и не только появились другие коммерческие и государственные украинские каналы. И наоборот - ожидаем белорусские каналы у нас", - отметил глава украинского государства.

Зеленский также отметил большой потенциал украинского-белорусского сотрудничества в сфере туризма.

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"Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине - и на берегах Черного и Азовского морей и в карпатских горах, и в наполненных яркой историей и архитектурой украинских городах и городках", - заверил он.