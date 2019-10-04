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04.10.19 16:12

Требуем от властей не сокращать господдержку участникам боевых действий, председатель комитета ВР должен извиниться перед защитниками Украины, - НФ

Партия "Народный фронт" требует от власти прекратить всяческие инициативы, направленные на отмену льгот и социальных выплат участникам боевых действий. Остановить не только планы, а также намеки на такую ​​возможность.

нф


В пресс-службе НФ напомнили, что сегодня народный депутат фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила о намерении отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, если они служили по контракту.

"Особенно поразил цинизм в словах госпожи Третьяковой о "человеке", который шел на контракт, значит "продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну".

"Народный фронт" требует от председателя комитета извинений перед украинскими солдатами за высказанное неуважение.

Цинично и бессовестно видеть в украинском солдате контрактной службы банального работника. Так может выражаться только лицо, которое не чувствует своей страны, не понимает гражданского долга и не знает, что такое жертвенность во имя Родины.

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Председатель комитета должен знать, что вражеские пули не спрашивают наших бойцов служат ли по контракту. Калечат и отбирают жизнь, не спрашивая о зарплатах. Государство должно заботиться о собственной армии, иначе ему придется кормить чужую. Об этой истине стоит помнить каждому в теплых кабинетах власти, в то время, когда их мирную жизнь защищают "не наемные работники", а преданные своей стране патриоты", - говорится в заявлении.

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