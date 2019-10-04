Сотрудник ГФС, вымогавший взятку у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Мужчине, который имеет бизнес по обработке древесины, злоумышленник предлагал "услуги" на постоянной основе - не вмешиваться в предпринимательскую деятельность и не проводить проверки. За это сотрудник фискальной службы вымогал у предпринимателя деньги и лесопродукцию.
Правоохранители задержали предприимчивого фискала вместе с его посредником при получении взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.