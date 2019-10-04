Филатов вручил семьям пяти украинских военнослужащих ключи от новых квартир



Четыре квартиры - из тех, которые мэр обещал предоставить армейцам полка "Днепр-1" в апреле 2019-го. Всего за последние четыре года город приобрел и передал 32 дома днепровцам, которые в этом нуждаются. Это - льготники, бойцы АТО / ООС, семьи ликвидаторов Чернобыльской аварии, многодетные семьи, семьи погибших полицейских Ольги Макаренко и Артема Кутушева.











"Это было обещано мной. Это - то малое, что мы можем сделать для вас за то, что вы сделали для нашей страны. Поэтому живите долго и счастливо. Скорее принимайтесь за новоселье! ", - сказал Борис Филатов.

Все квартиры приобрели в рамках программы "Муниципальное жилье". Новые владельцы предварительно осматривали свои дома. Для семей с детьми рядом есть вся необходимая инфраструктура.

Игорь Кирильчатенко находился на квартирном учете по категории "инвалид войны АТО". Мужчина работает в Днепровском национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевченко. Вместе с женой Светланой, которая также является актрисой театра, Игорь воспитывает дочь и сына. Семья получила трехкомнатную квартиру по ул. Авиационной.

Украинский военный, а ныне старший лейтенант полиции Александр Заика вместе с женой воспитывает троих детей. Семья получила двухкомнатную квартиру по ул. Молодогвардейской. Капитан полиции, участник боевых действий Александр Трикула получил однокомнатную квартиру по ул. Орловской. Старшему лейтенанту полиции Владиславу Беспалько, который также военный опыт, вручили ордер на однокомнатную квартиру по ул. Чеботарева.

В семье капитана полиции Руслана Янды и его жены Алены растет пятнадцатилетний сын. Им приобрели двухкомнатную квартиру по ул. Новоорловской. Мужчина новому дому рад. Говорит: после более чем пятнадцати лет жизни в общежитии (в этом же районе), собственное жилье для семьи - отличный подарок.

"Ждали квартиру с начала 2015 года. Впечатления хорошие, нормальная квартира. Школа рядом есть. Сын доволен, что у него будет собственная комната. К концу месяца, думаю, заедем", - рассказал Руслан. Чтобы получить ключи от новой квартиры, мужчину даже на несколько дней отпустили из зоны проведения ООС.

Еще одну, пятую, квартиру, которую мэр обещал передать армейцам полка "Днепр-1", подготовят ближе к Новому году, потому что из-за рождения ребенка в семье одного из претендентов на жилье, ему подыскивают более просторное жилье.