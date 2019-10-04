НАПК опубликует декларации военных прокуроров за весь период действия мер безопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

"Согласно разъяснению заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 и не будет закрывать их в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул обратился к заместителю Генерального прокурора - Главному военному прокурору Виктору Чумаку с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена мер безопасности в отношении деклараций военных прокуроров.

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