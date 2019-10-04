Госархстройинспекция остановила строительство на двух резонансных объектах Киева и Одессы - первые результаты перезагрузки



"Кадровые изменения, которые сейчас происходят в структурных подразделениях Госархстройинспекции, нацелены не только на упорядочение разрешительных процедур, но и на остановку строительного беспредела в населенных пунктах. Поэтому смена руководства в некоторых территориальных органах ГАСИ уже сдвинула с места вопрос по ряду скандальных объектов строительства, на которые неоднократно обращала внимание общественность. Активисты били тревогу, однако получали от органа государственного архитектурного строительного контроля только отписки - о невозможности найти застройщика, недопущении должностных лиц на объект и т.д. ", - отметил и.о. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Строкач, сообщили в пресс-службе ГАСИ.



По его словам, сегодня ситуацию удалось изменить. По результатам внеплановой проверки Департамент ГАСИ в г.. Киеве выдал предписание о приостановлении строительных работ на известной кевлянам стройплощадке в Платоновском переулке Соломенского района. Кроме того, Госархстройинспекцией аннулировано разрешение на резонансное строительство жилого комплекса на 13-ой станции Большого Фонтана в Одессе.



Так, во время проверки стройплощадки в Платоновском переулке инспектором Госархстройинспекции были выявлены нарушения в организации строительных работ и в разработке проектной документации. В частности, в проекте на строительство не обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилому дому и доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение. А это, в свою очередь, - серьезные риски для будущих жителей и людей, находящихся в соседних зданиях.



Поэтому в отношении подрядчика и проектировщика составлены протоколы о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности, выданы предписания об устранении нарушений. Предписанием главного инспектора строительного надзора от 2 октября 2019 строительные работы на объекте остановлены. Сейчас принимаются меры по привлечению субъектов градостроительства к установленной законодательством ответственности.



По строительству жилого комплекса на 13-ой станции Большого Фонтана в Одессе. Местный орган градостроения и архитектуры сообщил, что не выдавал градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка. Это стало основанием для аннулирования Госархстройинспекцией разрешения на выполнение строительных работ по указанному адресу.



"Сегодня осуществляется решительная перезагрузка Госархстройинспекции - как кадровая, так и в подходах к выполнению своих функций по надзору и контролю. Поэтому Госархстройинспекция сосредоточится на принятии реальных мер по недопущению незаконных застроек по всей Украине", - подытожил Александр Строкач.