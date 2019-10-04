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04.10.19 17:45

Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко во время Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь 4 октября в Житомире ознакомились с космическими разработками группы Noosphere.

лукашенко,зеленский

Президентам подарили макеты ракет-носителей компании Firefly Aerospace, входящей в Noosphere. На стенде компании также были представлены 100-килограммовый оптический спутник, электрические двигатели и макеты ракет украино-американского производства, передают Українські новини.

Отметим, что владельцем американской Firefly является украинский бизнесмен Макс Поляков, который недавно прокомментировал закон о частном космосе в Украине.

Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь - межгосударственное событие, в котором принимают участие делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. Проходит 3-4 октября в Житомире при участии президентов обоих государств.

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