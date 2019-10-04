"Мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - Посол ФРГ Фельдгузен на встрече с Филатовым



"Рад приветствовать на днепровской земле, в нашем замечательном городе. Прежде всего поздравляю вас с Днем немецкого единства, который вы праздновали накануне. Мы рады, что немецкая община в Днепре имеет очень активную позицию. Мы много общаемся, есть немало общих проектов. Есть много возможностей, чтобы усиливать деловые и муниципальные отношения", - отметил Борис Филатов.



Так, одной из самых масштабных совместных программ мэрии и упомянутой общины является QR-гид по "немецкому" Днепру. Маршрут включает 16 зданий города, проекты которых разработали немецкие архитекторы. Приложение позволяет в частности самостоятельно пройтись по Днепру и узнать подробную историю этих объектов. Городской совет также имеет партнерство с экспертами Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).



Со своей стороны госпожа посол выразила заинтересованность развитием и изменениями, которые произошли в Днепре за последние четыре года.



"Спасибо, что мы сегодня можем встретиться. У нас новый консул господин Штефан Кайль. В общем мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - сообщила Анка Фельдгузен.