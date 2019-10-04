Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группа состояла из пяти человек во главе с 34-летним организатором. Злоумышленники создавали технические средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу систем снабжения и учета потребленной электроэнергии. Каждое такое устройство создавалось под конкретную модель электросчетчика. В дальнейшем этот аппаратный комплекс настраивался и использовался для блокирования работы процессора электросчетчика.

Для сбыта этих устройств организатор создал отдельный интернет-сайт. В зависимости от вида электросчетчика, стоимость каждого технического средства колебалась от 3 до 15 тыс. гривен. Таким образом, в последнее время им удалось заработать более миллиона гривен.

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На территории Запорожской и Днепропетровской областей проведено более 20 обысков по месту жительства участников группы, в помещениях, где изготавливают вредоносные технические средства, а также у заказчиков таких устройств.

По данному факту начатого уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

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Участникам группы объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.