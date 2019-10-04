Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.10.19 18:14

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков. ФОТО

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась созданием и продажей приборов для блокирования работы счетчиков электроэнергии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков 01

Преступная группа состояла из пяти человек во главе с 34-летним организатором. Злоумышленники создавали технические средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу систем снабжения и учета потребленной электроэнергии. Каждое такое устройство создавалось под конкретную модель электросчетчика. В дальнейшем этот аппаратный комплекс настраивался и использовался для блокирования работы процессора электросчетчика.

Для сбыта этих устройств организатор создал отдельный интернет-сайт. В зависимости от вида электросчетчика, стоимость каждого технического средства колебалась от 3 до 15 тыс. гривен. Таким образом, в последнее время им удалось заработать более миллиона гривен.

Также смотрите: 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция. ФОТО

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков 02

На территории Запорожской и Днепропетровской областей проведено более 20 обысков по месту жительства участников группы, в помещениях, где изготавливают вредоносные технические средства, а также у заказчиков таких устройств. 

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков 03

По данному факту начатого уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Смотрите также: Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Участникам группы объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100