Ложкин принял участие в торжественном заседании новоизбранного Кнессета. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Это уже 22 созыв израильского парламента, и первое приведение Кнессета к присяге, на котором мне довелось побывать", - отметил Ложкин.

Центральной темой выступлений и президента Реувена Ривлина, и председателя Кнессета Юлия Эдельштейна, стало национальное единство. Эта тема сегодня особенно актуальна для Израиля — всего полгода назад парламент впервые в истории государства не смог сформировать коалицию в отведенный срок. Кнессет был распущен, состоялись новые выборы, напомнил Ложкин.

По его словам, после оглашения результатов выборов израильтяне начали в шутку готовиться к третьим выборам за год. Дело в том, что голоса разделились между основными претендентами практически поровну, но ни один из них, по предварительным подсчетам, не сможет сформировать коалицию без другого. В прошлый раз компромисса они не нашли. Смогут ли найти в этот — узнаем в ближайшее время, отметил глава Еврейской конфедерации.

При этом он процитировал Юлия Эдельштейна, который подчеркнул, что именно национальная разобщенность уже дважды приводила к распаду независимого еврейского государства. Когда евреи сражались с внешним врагом — они были в силах сокрушать империи. Но как только начиналась гражданская война между самими евреями, все рушилось как карточный домик.

"Эта тема близка не только израильтянам. История Украины полна аналогичных примеров: от Киевской Руси до УНР. Справиться с проблемой разобщенности, особенно перед лицом внешней агрессии, нелегко. Но и Израилю, и Украине, придется постараться - ведь от того, насколько мы едины, напрямую зависят шансы на выживание наших государств", - добавил Ложкин.

Напомним, ранее Ложкин рассказал о том, как с каждым годом в Украине увеличивается количество людей, которые выходят на Марш памяти евреев, расстрелянных в Бабьем Яру в 1941 году. Если 2016 году на Марш вышел всего один человек, то в 2019-ом – уже более полутысячи людей.

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