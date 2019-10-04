"Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Соответствующее обращение к президенту и Верховной Раде было принято в пятницу, 4 октября во время внеочередной сессии.
Депутаты заявили, что решительно отрицают "попытки через реализацию так называемой формулы Штайнмайера разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что вновь сделает Украину частью России".
По их мнению, намерения по реализации формулы Штайнмайера являются явной "сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне".
Также депутаты призвали президента разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий, добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия.
Депутаты предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах.
1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
Также Зеленский заявил, что подписание устранило последние препятствия для проведения встречи в нормандские формате.
Формула Штайнмайера регулирует вступление в силу закона об особом статусе Донбасса.