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04.10.19 19:12

На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с работниками Нацполиции предотвратили незаконный "экспорт" сигарет стоимостью 4 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 01

В рамках операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на КПП "Нижние Ворота" в грузовом микроавтобусе было обнаружено 100 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 02
На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 03

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На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 04

По результатам проведенного осмотра обнаруженые табачные изделия общей ориентировочной стоимостью 4 млн грн и автомобиль, которым продукцию перевозили, стоимостью 650 тыс. грн, изъяты.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 05
На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 06

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На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 07
На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 08

Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и транспортировки с этой же целью незаконно изготовленных подакцизных товаров.

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