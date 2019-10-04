Грузинского журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", вызвали на допрос в прокуратуру

Ведущего допросят в рамках расследования по факту превышения служебных полномочий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Главред".

"В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов "Рустави-2", присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения, в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния", - сообщили в грузинской Генпрокуратуре.

Допрос Габунии пойдет 7 октября, а в субботу, 5 октября, в ведомстве ждут на допрос экс-главу информационного отдела Рустави 2 Нодара Меладзе.

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Обвиняемым по делу о присвоении денег телекомпании является ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе Генпрокуратура республики обвинила его в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу на сумму более 6 млн лари (более $2 млн).

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

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18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.

22 августа Габунию пригласили на работу на другой телеканал.