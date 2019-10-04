Суд признал незаконными ограничения Минюста на копирование архивных документов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Историческую правду.

Суд признал противоправными и обязал Минюст исключить из приказа №2438/5 "Об утверждении Порядка пользования документами Национального архивного фонда, принадлежащих государству, территориальным общинам" нормы, касающиеся:

запрета копирования собственными техническими средствами документов больше формата а4, дел с толщиной корешка более 4 см, а также рукописи, старопечатные книги, архивные фонды и коллекции;

ограничение типов собственных технических средств (в приказе были разрешены только телефоны, планшеты и фотоаппараты);

запрета копирования автоматизированных информационно-поисковых систем, баз данных архива, учетных и справочных документах архива (неопубликованные описания, каталоги, картотеки).

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Податель иска исследователь Александр Краковский просил суд полностью отменить приказ Министерства юстиции №2059/5 от 27.06.2018, как такой, что существенно ограничивает права пользователей архивов и принят с нарушением процедуры, поскольку не проходил общественного обсуждения и регуляторного согласования. Исследователь планирует продолжить борьбу за отмену этого приказа в апелляционной инстанции.

В комментарии "Исторической правде" Краковский напомнил, что в действующей версии приказа есть норма, которая может быть инструментом цензуры. "Сохранилась норма, что при самостоятельном копировании исследователь заполняет анкету, которую будет подписывать директор. Директор по своему усмотрению может согласовать, а может и не согласовать, по каким-либо мотивам, что создает пространство для злоупотреблений. Фактически это цензуры.

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Там еще есть различные бюрократические моменты, которые противоречат европейским подходам работы архивов, и вообще качество этого приказа очень низкое. Но наиболее одиозные нормы приказа удалось убрать", - рассказал Краковский.

Напомним, вышеупомянутый приказ Минюста вызвал возмущение пользователей архивов. Заявление о незаконном ограничении доступа к архивам с требованием отменить этот приказ Минюста подписали 863 человека, среди которых 52 коллективных подписанта (общественные организации и движения).