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04.10.19 19:30

Суд признал незаконными ограничения Минюста на копирование архивных документов

Окружной административный суд Киев 3 октября частично удовлетворил иск против Министерства юстиции Украины и восстановил право пользователей архивов на самостоятельное копирование документов в архивных учреждениях.

суд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Историческую правду.

Суд признал противоправными и обязал Минюст исключить из приказа №2438/5 "Об утверждении Порядка пользования документами Национального архивного фонда, принадлежащих государству, территориальным общинам"  нормы, касающиеся:

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Податель иска исследователь Александр Краковский просил суд полностью отменить приказ Министерства юстиции №2059/5 от 27.06.2018, как такой, что существенно ограничивает права пользователей архивов и принят с нарушением процедуры, поскольку не проходил общественного обсуждения и регуляторного согласования. Исследователь планирует продолжить борьбу за отмену этого приказа в апелляционной инстанции.

В комментарии "Исторической правде" Краковский напомнил, что в действующей версии приказа есть норма, которая может быть инструментом цензуры. "Сохранилась норма, что при самостоятельном копировании исследователь заполняет анкету, которую будет подписывать директор. Директор по своему усмотрению может согласовать, а может и не согласовать, по каким-либо мотивам, что создает пространство для злоупотреблений. Фактически это цензуры.

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Там еще есть различные бюрократические моменты, которые противоречат европейским подходам работы архивов, и вообще качество этого приказа очень низкое. Но наиболее одиозные нормы приказа удалось убрать", - рассказал Краковский.

Напомним, вышеупомянутый приказ Минюста вызвал возмущение пользователей архивов. Заявление о незаконном ограничении доступа к архивам с требованием отменить этот приказ Минюста подписали 863 человека, среди которых 52 коллективных подписанта (общественные организации и движения).

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