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04.10.19 20:14

Враг 24 раза нарушил перемирие 4 октября, ранен один украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Водяного  - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

дважды вблизи Новогнатовки - с автоматически гранатометов;

неподалеку Авдеевки  - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского  - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Богдановки  - с автоматического гранатомета;

дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

вблизи Водяного  - с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецкого - и о - с станковой противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Луганского поз миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета;

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды вблизи Мироновского - из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

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