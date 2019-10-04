Враг 24 раза нарушил перемирие 4 октября, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия
дважды вблизи Новогнатовки - с автоматически гранатометов;
неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Богдановки - с автоматического гранатомета;
дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Верхнеторецкого - и о - с станковой противотанкового гранатомета;
дважды неподалеку Луганского поз миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета;
в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
дважды вблизи Мироновского - из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".