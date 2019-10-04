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04.10.19 20:23

Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения

Богдан Пантюшенко находится в плену с января 2015 года. По версии "следствия", которое якобы провели террористы, он подорвал мост на дороге Донецк – Авдеевка.

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О "приговоре" сообщила "генпрокуратура ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новости Донбасса".

Пантюшенко обвинили в подрыве моста на дороге Донецк — Авдеевка.

Отмечается, что "приговор" вступил в силу.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным "Броня" Богдан Пантюшенко находится в плену боевиков "ДНР" с 18 января 2015 года. Он попал в плен во время операции у села Спартак, которое находится в районе Донецкого аэропорта.

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По словам жены танкиста, перед обменом в декабре 2017 года имя Богдана Пантюшенко было вычеркнуто из списка "той стороной без объяснения причин". Позже НВФ "ДНР" снова отказалась обменять Пантюшенко.

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