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04.10.19 20:36

Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области остановили незаконную деятельность ряда АЗС и изъяли из незаконного оборота партию дизельного топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 01

В ходе проведения операции "Акциз-2019" на территории Львова и Львовской области была задокументирована незаконная деятельность ряда АЗС, через которые осуществлялась реализация подакцизных товаров - горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов.

Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 02
Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 03

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Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 04

По результатам проведенных мероприятий пресечена противоправная деятельность четырех АЗС и изъяты из незаконного оборота 44 тонны дизельного топлива ориентировочной стоимостью более 1,3 млн грн. Кроме того, описано и опечатано оборудования для заправки транспортных средств ориентировочной стоимостью 400 тыс. грн.

Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 05
Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 06

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Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн 07

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.164 КУоАП.

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