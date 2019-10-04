Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе проведения операции "Акциз-2019" на территории Львова и Львовской области была задокументирована незаконная деятельность ряда АЗС, через которые осуществлялась реализация подакцизных товаров - горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий пресечена противоправная деятельность четырех АЗС и изъяты из незаконного оборота 44 тонны дизельного топлива ориентировочной стоимостью более 1,3 млн грн. Кроме того, описано и опечатано оборудования для заправки транспортных средств ориентировочной стоимостью 400 тыс. грн.
В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.164 КУоАП.