Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.10.19 20:50

"Гетманцев заблуждается", - финансовый директор "Метинвеста" Данкова о законе 1210, увеличивающем налоги для металлургов

В Украине далеко не самое низкое налогообложение на добычу руды, как об этом заявляет глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

данкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова в интервью Обозревателю.

"Гетманцев либо заблуждается, потому что не разбирается в предмете либо просто хочет так говорить. Если брать ставку 8,8% (применяется в Украине, - Ред.), то, например, в России она равна 4,8%, в Казахстане 2,8%, в Южной Африке от 1% до 7%. При этом, понятие "ставка" ни с чем не сопоставимо. Если апеллировать более правильными терминами - нагрузка на отрасль или налоговые отчисления в сравнении с коммерческой прибылью – то сейчас среди девяти крупных добывающих железную руду стран Украина находится посередине, на третьем месте с конца", заявила Данкова.

Также эксперт рассказала, что налогообложение ниже не только в России, а и в Китае.

"Лучше обстоят дела у России (то есть они уже вдвое ниже облагаются налогом, а они наши конкуренты) и у Китая. То есть у тех стран, которые добывают руду, похожую на нашу. У них налоговые отчисления ниже", заявила Данкова.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100