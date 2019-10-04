35 российских наемников из группировки "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии, - The Times

Российские наемники погибли в сентябре во время атаки сил признанного ООН правительства в Триполи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times. Но известно об этом стало только сейчас.

Ливийские военные показали видео разбитых позиций, на котором видны личные вещи российских наемников. Среди них банковская карта на имя Вадима Бекшенева. Он командовал отрядом "Вагнера". Бойцов, раненых в результате ливийского удара, увезли в Россию. Среди них и Александр Кузнецов, которого Путин лично наградил в Кремле в 2016 году, утверждает The Times.

По данным издания, россияне поддерживают в Ливии самопровозглашенного маршала Халифе Хафтара, который во времена режима Муаммара Каддафи был военным генералом. Источник в правительстве Великобритании сообщил, что в Ливии находятся сотни российских наемников, которые обеспечивают Хафтара артиллерией, беспилотниками и логистическими возможностями.

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Россия отрицает любое свое военное вмешательство в события в Ливии. Но погибшие на территории этой страны россияне были бойцами группы "Вагнер", которую контролирует состоятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Его также называют "личным поваром Владимира Путина" из-за контрактов с Кремлем по обеспечению питания.

Издание пишет, что российские наемники воюют на стороне Хафтара, потому что тот пообещал Кремлю контроль над ливийской нефтью, а также другими природными ресурсами в обмен на поддержку. The Times также напоминает, что наемники из группы "Вагнер" принимали участие в войне против Украины, а также в российской операции на территории Сирии. Кремль использует их в своих военных авантюрах, чтобы можно было все отрицать и сократить количество официальных жертв.

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