"Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск

Об этом Билецкий заявил в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю настроения в бригадах и могу говорить о них открыто. Люди глубоко не то что не воспринимают - люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти. Просто - убирайтесь прочь, это ничего не стоило абсолютно", - заявил Билецкий.

По словам лидера "Национального корпуса", о своей судьбе переживают жители Золотого – одного из населенных пунктов, в которых запланировано разведение сил. Настроения там Билецкий охарактеризовал как "абсолютно панические".

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"Золотое - одно из немногих ПГТ, которые прямо поддерживало украинских военных. Там живет большое количество людей, которые служат в бригадах. Они в шоке. Они не знают, куда им деваться. Они понимают, что Украина просто их оставляет", - заявил политик.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

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